Liisi teine autoriväljaanne on lühem, kuid edasiarenenum järg kaks aastat varem ilmunud täispikale stuudioalbumile "Coffee for One". Tema püüdlus singer-songwriter staatuse poole on ilmne ja (esialgu) inglisekeelse omaloomingu kallal kõpitsemine annab juba tulemusi, samuti lootust uuteks põnevateks plaanideks.

Minialbumi neli laulu moodustavad enamvähem terviku, kuigi eesti kuumima produtsendi Sander Mölderi abil loodud kummitama jääv "Can't stop dancing" kerkib ülejäänud lugude õlgadele.