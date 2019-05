Eeskujulikult esitatud funk ja soul häälekalt California muusikult ja tema osavalt grupilt, kes kõik on poole nooremad kui need traditsioonilised ameerika muusikastiilid. Kuid sellisel moel, nagu siin, poleks näiteks 50 aastat tagasi olnud võimalik musitseerida ega salvestada.

Ka autor ise on tuntavalt arenenud. Iga albumiga, mis kõik kannavad California linnade või maakondade nimesid, on 33-aastane Ventura maakonna Oxnardi (see on tema eelmise plaadi nimi) linna elanik peatumatult katsetanud, parandanud, täiustanud kompositsiooni ja produktsiooni. Resultaadiga võib enam kui rahule jääda, sest siin on 40 minutit momendi tihkemat ja pulbitsevamat afroameerika bändimuusikat, mis on ühtlasi Paaki parim album seni.

Motowni legend Smokey Robinson, Outkasti Andre 3000, R&B sireen Brandy ja postuumne Nate Dogg pakuvad vajalikke lisaväärtusi nagu vanakooli soul'i ja räppi, kuid eeskätt tasakaalustavad, isegi mahendavad Andersoni kohati väljakutsuvat domineerimist.

Ei maksa unustada ka Paaki ansamblit Free Nationals, mille orgaaniline jäse staar ise on - ta mängib seal mitut pilli, eriti sageli aga trumme. Südamest lõbutseti ka tänavusel Coachella laivil.