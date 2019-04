Arvustus. LSD – kevade parim popmuusika

Alguses toimetas selle uue supergrupi LSD köögis vaid austraallanna Sia, kes kutsus appi noore inglase Labrinthi ning ühiselt sündis laulu "Genius" demo. Koostöö klappis, hoog tuli üles ja nii joonistati valmis kümnekonna loo struktuurid.

Sia, kes tunneb kõiki tipptegijaid maailmas, pöördus produtseerimisküsimusega ameeriklasse Diplo poole. Olgugi, et äärmiselt hõivatud muusik - mitu bändi, sealhulgas Major Lazer, stuudiotööd ja DJ-setid -, oli ta nõus liituma ja nii saigi uus bänd LSD sündida.

Kümnest palast on hitid juba pooled ("Genius", "Audio", "Thunderclouds" teiste seas) ning ka ülejäänu on samasuguse potentsiaaliga materjal, näiteks "Heaven Can Wait" ja "Angel In Your Eyes". Nende kolme koostöö on haruldaselt balansis, keegi ei domineeri, keegi ei jää tõrjutuks.

Sia maskuliinne vokaal, Labrinthi pehmo-soul ja Diplo täiuselähedane pop-tunnetus teevad albumist heliliselt mitmekülgse, stiililiselt varieeruva ja emotsioonidelt eranditult positiivse komplekti kevade parimat popmuusikat.

Kuula albumit: