Mullu debüütplaadi avaldanud ja kolm muusikauhinda võitnud Eesti supergrupi Miljardid uus väljalase on lühialbum. Digina ja ilusal valgel vinüülil ilmunu on laulja Marten Kuninga sõnul pigem etapp kahe kauamängiva vahel.

Ütleksin, et see vahemaandumine on päris huvitav kogemus. Grupp on kõlavärve märgatavalt korrigeerinud – nad on pakkumas küll endiselt peenekoelist kitarrirocki, ent muusika on valjem, isegi vaat et raskem. Marteni laul on jätkuvalt romantiliselt vaheldusrikas ja tema meeldejäävad tekstid peene irooniaga trivia.

Neljast laulust kolm on omalooming ja üks Jaak Joala suu läbi kunagi popiks lauldud "Vari". Kogu lühialbum "Imeline" on aga selle kevade (lühi)filmi soundtrack, mis loodetavasti mõnus tiiser sügisel ilmuvale teisele täispikale albumile.