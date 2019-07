Arvustus. Oodatult mastaapne The National

R2 nädala plaat The National "I Am Easy To Find" (4AD)

Ohio ansambli The National kaheksas album sai sedapuhku alguse hoopis filmimaailmast. Lavastaja Mike Mills – mitte see R.E.M.-i bassimees, vaid täpselt sama nimega filmimees – pakkus juhtivale liikmele Matt Berningerile koostööd. Peagi hargnes ühine projekt kaheks ja valmisid samanimeline lühifilm ja tunduvalt pikem helialbum.

Oodatult mastaapne plaat on kahtluseta selle suve parim alternatiivrock. Berningeri ja tema abikaasa Carin Besseri (kes muide ametilt filmiprodutsent) tekstid ning Aaron Dessneri muusika salvestati Berliinis, Pariisis, Dublinis, Austinis, New Yorgis ja grupi kodulinnas Cincinattis. 16 lugu – kogupikkusega 63 minutit –annavad eepilise elamuse, millele aitavad kaasa mitmed lahedad külalissolistid, eeskätt Sharon Van Etten ja David Bowie saatebändist tuttav Gail Ann Dorsey.

Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et selle põhjaliku töö kaasprodutsendiks on märgitud ka Mills – teda aetakse selle R.E.M.-I tüübiga kogu aeg segi –, kes pole üldse muusikainimene.

See, et plaat ja film paralleelselt valmivad ja korraga ilmuvad, on äkki mingisugune vanemat sorti muusikute uusim trend. National ja Mike Mills maikuus. Thom Yorke ja Paul Thomas Anderson albumi ja lühifilmiga "Anima" juunis.