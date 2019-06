Arvustus. Vaiko Epliku romantilised tõekspidamised

Epliku uus album "Sireleis" on tema üheteistkümnes sooloalbum, kuid esimene, mis pole välja antud autori enda plaadifirma Mortimer Snerd kaudu. See, et seni põhimõttelise täielik isetegija ja -müüja plaati levitab nüüd teine tootja Vaiguviiul, on aja märk.

Sisu kallale pole Vaiko endiselt kedagi lasknud, isegi enda head bändi mitte. Nagu varem, nii ka nüüd on maestro sisse mänginud eranditult kõik pillid. Muutumatu koosseisuga saatekollektiiv õpib uued numbrid selgeks ja annab laividel tuld.

Uut materjali on antud juhul kolmveerand tunni jagu, kokku 14 kõrgetasemelist lugu. Peale olme-elu ("Kaerahelbed"), teatrifantaasia ("Tetris") ja seksijutukese ("Vabas õhus") on kandvaks teemaks romantilised tõeskspidamised.

Lüürilised tekstid, taas helipaletti imbunud kimedam kitarrirock ja fantastiline vokaal on Epliku trump-äss olnud algusest peale. Suveperioodi vaibi kandval albumil "Sireleis" on need eesmärgid realiseerunud laitmatul moel.