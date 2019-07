Arvustus. Mark Ronsoni luksuslik kogumik

Kunagi sirge hip-hop DJ'na alustanud Ronsoni looming on iga plaadiga liikunud aina enam laiatarbe popi suunas. Tõugatuna pikast lahutusprotsessist, on tema viies kauamängiv pigem luksuslik kogumik kui tüüpiline sooloalbum. Muljetavaldav on lauljate valik – üheksa naissolisti, mõni tuntud (Lykke Li), mõni ilmakuulus (Miley Cyrus), aga mõni (Alicia Keys) lausa diiva staatuses. Kõik nad on isikupärased ja ainulaadsed artistid, kellele Mark Ronson on lähenenud loomulikult personaalselt ja suutnud neist kätte saada parima.

Albumi "Late Night Feelings" 13 loo näol pole tegemist üldse mingi trenditootega, vaid küllaltki põlvkondadeülese popmuusikaga. Selle sisult emotsionaalse ja tehniliselt laitmatu plaadi tugevus ongi asjaolu, et album kõlab ja töötab ka tulevikus – kasvõi 2029. aastal.