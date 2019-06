Eesti keeles ilmus Tove Janssoni romaan "Suveraamat"

Sünopsis:

Elatanud kunstnik ja tema kuueaastane lapselaps suvitavad pisikesel Soome lahe saarel. Tasapisi kohanevad nad teineteise hirmude, tujude ja iseseisvuspuhangutega. Tekib ja tugevneb armastus, mis hõlmab mitte ainult suveelanikke, vaid ka saart ennast koos kõigi samblaste kivide, kõverate mändide ja ettearvamatu merega.

Napi huumori ja tarkuseteradega pikitud "Suveraamat" on täiuslikult elujaatav raamat. Tove Jansson on siia pannud oma isiklikke kogemusi lõpututest saaresuvedest. See on pärl kesk kirjanduse merd, sõõm värsket õhku, viimse komani täis armastust inimese vastu. Raamatu tõlkis eesti keele Maarja Aaloe.