Jean (Gerard Depardieu) on pätt, kes pärast viimast vanglast vabanemist plaanib alustada uut ja ausat elu. François (Pierre Richard) on töötu hädavares, kes elujärje parandamiseks otsustab panka röövida. See kukub läbi ja François võtab Jeani, kes juhtumisi samal ajal pangas viibis, pantvangi. Politsei arvab, et rööv on meestel ühiselt planeeritud ja algab klaperjaht veidrale paarile.

Komöödia "Pagejad" ("Les fugitifs") on ETV2 eetris 21. juunil kell 21.30.