Kultuuriportaal soovitab: Islandi komöödia "Jäärad" ETV2-s

Kõrvuti taludes elavad vennad Gummi (Sigurdur Sigurjónsson) ja Kiddi (Theodór Júlíusson) on juba 40 aastat omavahel pahuksis. Vanematelt on nad pärinud hinnatud lambakarja, mis on koju toonud arvukalt auhindu.

Kui Gummi leiab venna lambalt raske haiguse, ähvardab loomi massitapmine, ja vendade suhted muutuvad veelgi pingelisemaks. Et lambad ja ka nemad ise ellu jääks, tuleb Gummil ning Kiddil koostööd tegema hakata.

Islandi loodusvaadete taustal arenevas draamas on oluline koht ka satiirilisel ja humoorikal tonaalsusel. Film on hea näide sellest, kuidas Islandile omased ja tüüpilised, ka valusad teemad - iidne, hääbuv elustiil, lambakasvatus (Islandil on 320 000 inimese kohta 800 000 lammast) ning rahvusliku eripärana karmis kliimas võrsunud eneseteadvus ja jonn kohtuvad universaalsete teemadega.

Gummi ja Kiddi osatäitjad on Islandil legendaarsed näitlejad. Auhind Cannes'ist, programmist Un Certain Regard, Euroopa filmiauhinna nominatsioon, mitteingliskeelse filmi Oscari nominent.

Film "Jäärad" on ETV2 eetris 26. juunil kell 21.30.