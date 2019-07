Kultuuriportaal soovitab: dokumentaalfilm "Siberi armastus" ETV2-s

Kakskümmend aastat Berliinis elanud Olga Delane naaseb Siberisse sugulaste juurde. Külakogukond kommenteerib Olga vallalist elulaadi, sest nende arvates pole üksik naine täiuslik. Avameelselt jutustavad nad Olgale oma argielust ja abieludest, milles pole kuigi palju ruumi romantikale, ning abielugi on pigem harjumus.

Siberis on endiselt mees perepea ja naise koht koduses majapidamises. Kunagine vene ütlus: "Kui mees lööb, siis armastab," on asendunud vana naise tarkusega: "Kui mees sind lööb, viruta vastu. Muidu jääbki peksma." Ent kui Olga oma tädilt uurib, kuidas on Siberis lood feminismiga, küsib tädi imestunult: "Mis see veel on?" Elegantne filmikeel jutustab liigutava ja kohati naljaka loo siberlaste argipäevast, kus armastusest ei räägita, ent ometi usutakse, et elu mõte on lapsed ning pere. Ja nii jääbki Olga omaette ja kõrvale, kui külapeol ühises tantsus keerlevad ta mitte kõige õnnelikemates abieludes olevad onud ning tädid.

Dokumentaalfilm "Siberi armastus" ("Siberian Love") on ETV2 eetris 16. juulil kell 21.30.