Kultuuriportaal soovitab: Ants Tammiku lühidokumentaal "Habras maailm" ETV2-s

Sünopsis:

Eesti looduse üks erilisemaid tunnusjooni on soomaastik. Sooalad on justkui filtrid, mis imavad endasse heitgaase ja puhastavad inimestele hingamiseks tarvilikku õhku. Sood on ka head põhjavee hoidjad. Ometi ei ole nende loodusmaastike tulevik sugugi pilvitu.

Film toob vaatajani kaks eri maailma, mis nii sisult kui ka vormilt on vastandid. Evolutsiooni käigus kujunenud korrapäratud loodusmaastikud koos seal toimetavate elusolenditega vastanduvad inimeste loodud korrapäraga, perfektselt sirgete kaevandamisväljadega.

Lühidokumentaal "Habras maailm" on ETV2 eetris 27. juunil kell 20.15.