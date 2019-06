Pärnus avati Itaalia fotograafi näitus mahajäetud lossidest

Pealkirja all "Hüljatud ilu" näeme ülesvõtteid mahajäetud lossidest ja paleedest.

Kunstnik uurib läbi oma kaamerasilma kõdunemise ja lagunemise esteetikat, mahajäetud ja unustatud kohtade ilu ning lõpu fenomeni. Näitusel on väljas fotod arhitektuuripärlitest, mis on tänaseks mahajäetud, lagunenud ja unustatud. Pildile püütud hoonetes on inimtegevus peatunud, seal ei kuule laste rõõmsat kilkamist, inimeste jutte ega vaimulike palvet, need on inimtekkelised objektid, kuhu inimese jalg enam ei astu ja kus loodus nüüd taas võimust võtab.

