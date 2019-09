Pärnus esitleti esimese maailmasõja eelsete linnavaadete fotoalbumit

"Pärnu enne esimest ilmasõda. Südalinn vanadel fotodel" on Aldur Vungi ja Indrek Aija koostatud fotoalbum. Raamatus on üle 100 vaate Pärnu kesklinnale 1860. kuni 1918. aastani. Kõige vanemad linnavaated pärinevad päevapiltnik Louis Seidlitzi fotoalbumist ja Torist pärit fotograafi Mihkel Tilga tööde hulgast. Suur osa piltidest on varem avaldamata, enamik neist pärineb James Edward Cattley perealbumist.

Pärnu muuseumi juhataja Aldur Vunk selgitas, et Cattley album jõudis nendeni pika ekslemise järel alles kolm aastat tagasi. "Jõudis ta niimoodi, et oli oksjonil, siis müüdi edasi ning lõpuks saime selle omaniku kätte," sõnas ta ja kinnitas, et kuigi omanik küsis päris suuri summasid, siis nemad ostsid selle lõpuks 6000 euroga.

Esimese maailmasõda eel välja kujunenud Pärnu hoonestus on mõistagi valdavalt hävinud. Kohti aitavad ära tunda tänapäevased vaated vanade piltide kõrval ja mitmekihilised kaardid. "Kõik inimesed ei tea peast neid vanu kohti ja tõesti, enamus neist hooneist on hävinud ja sellepärast on ka juures kaardid, kus on kõik need majad ilusti üle värvitud, mis on kadunud," sõnas Vunk ja tõdes, et mingit raskust nende kohtade ülesleidmisega ei tohiks olla.