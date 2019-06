Fotokunstnik Nicola Bertelotti: mul on au Eestis oma töid näidata

Pärnu muuseumis on kuni 8. septembrini avatud väljapanek Itaalia fotokunstniku Nicola Bertellotti töödest. Pealkirja all "Hüljatud ilu" näeb ülesvõtteid mahajäetud lossidest ja paleedest.

Nicola Bertellotti näitab oma töödes mahajäetud arhitektuuripärlite kõdunemist ja lagunemist ning selle ilu, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kajastamist leiab ka uue elu tekkimine kõdunevates hoonetes, kuhu on asunud elama näiteks ämblikud.

"Väga hea fotograaf Andres Adamson nägi mu töid Toscana kunstigaleriis mõni aasta tagasi ja seal oli meil tore vestlus minu näituse Pärnusse toomisest," sõnas Bertellotti ja lisas, et tal on au olla Eestis ja näidata siin oma töid.

Pärnu lähedalt Sindist pärit Teet Kask tõdes, et kodukohta tuleb alati toetada ja külas käia, kui võimalik. "Mul on hea meel, et sain uue koreograafiaga siia tulla ja näitust avada, väga tore," sõnas ta.