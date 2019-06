Vabaõhumuuseumisse rajatav nõukogudeaene kolhoosihoone pidas sarikapidu

Eesti vabaõhumuuseumis avatakse aasta pärast külastajatele nõukogudeaegne kolhoosi korrusmaja. Muuseumi vastne juht ütles "Aktuaalsele kaamerale", et aeg, kui muuseumisse aina uusi hooneid rajati, on arvatavasti möödas. Siiski tahab uus juht muuseumisse ehitada laste talu, kus huvilised saaks ise talutöödel kätt proovida.

Mängult on aasta 1964. Järvesalu kolhoosi esimees koos delegatsiooniga saabub sarikapeole. Nelja korteriga maja valmis koos karjalaudaga ja oli mõeldud noortele spetsialistidele. Muuseumi töötajad, ajastukohased tööriided üll, panevad mõned tellised ka omalt poolt. Tegelikult laoti maja müürid talvel.

"Noh, panid sinna pesupulbrit segu sisse ja sai hakkama küll. Sooja veega," täpsustavad töötajad.

Algselt oli plaanis tuua muuseumisse ka Kadrina jaamahoone, kuid riigilt toetust ei saadud. Nõukogude silikaathoone ehitati siis omal jõul. Muuseumis valmib veel ka puitmajade liidu kingitusena tänapäevane tehasemaja. Niipea rohkem uusi hooneid vabaõhumuuseumisse aga ei kerki.

Eks me kindlasti sellisel kujul päris jätkata ei saa, nagu aastakümneid tagasi oli, et järjest ehitati uusi hooneid siia. Tänapäeval peame vaatama, mis meie võimalused üldse on," nentis muuseumi juht Tanel Veeremaa.

Liberty suvemajad on Riigi Kinnisvara AS-i käes. Šveitsi villa on plaanis korda teha oma töötajate tööruumideks, kui riik toetab. Üks unistus on siiski veel.

"Võib-olla ka rajada siia selline laste talu, kus lapsed saaksid teha selliste vahenditega neid töid, mida omal ajal tehti," ütles Veeremaa.

Müüre ladusid teiste seas moldovlased ja ukrainlased. Nad on olnud kohal algusest peale, kui maja lahti võeti. Ehitaja Dian Pipash kinnitas, et töö on hea.

"Veidi ebatavaline töö, aga saime normaalselt hakkama," ütles ka teine ehitaja Dima Halus. "Seinad tuli täies tükis üle tuua ja kokku panna."

Hoone saab katuse alla sügiseks, siis algavad sisetööd. Külastajad näevad nelja erinevast ajastust korterit järgmise aasta suve alguses.