Vabaõhumuuseumis äratatakse valgusinstallatsiooniga ellu kratid ja kodukäijad

Lavastuse idee tuli Eesti Vabaõhumuuseumil, kuna nad soovisid oma külastajatele näidata, kes lisaks inimestele omal ajal rehetaredes elasid ja mis juhtus hoonetes siis, kui inimesed olid kodust ära läinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Videokunstnik Taavi Vark selgitas, et külastajate silme ees rullub lahti üks muinasjutt, mis on videomapping'uga spetsiaalselt sealsete majade jaoks tehtud. "Meil on üks veski, kus on nii, et me saame panna veskitiivad liikuma ja sinna sisse tekib uus maailm, kus näitlejad kaovad ära ja tekivad visuaalsed efektid," lisas ta.

Elamuslikud jalutuskäigud algavad detsembris ja üks retk kestab 45 minutit. Kuigi mõni koht võib olla pisut hirmutav, siis Eesti Vabaõhumuuseumi kommunikatsioonijuhi Helena Halleri sõnul on see lavastus igati sobilik ka lastele. "See on väga moodne tehnoloogiline lahendus, aga sellises vanaegses autentses keskkonnas," sõnas ta ja lisas, et see muinasjutt põhineb ühel lool "Ants ja Mats", aga sinna juurde on põimitud teisigi Eesti mütoloogiast pärit tegelasi.