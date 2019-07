Kuressaare teater toob lavale korraga kolm Tšehhovi lühinäidenit

Kuressaare teatri tänavune suvelavastus on eriline mitme asja poolest – lavale jõuab kolm erinevat Tšehhi lühinäidendit, materjal on saanud lavaküpseks kolme noore lavastaja juhendamisel ning mängimas saab näha Eesti teatrilavade tulevikunäitlejaid ehk EMTA lavakunstikooli 29. lennu tudengeid koos Tallinna linnateatri näitleja Andres Raagiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tšehhovi looming jõuab publikuni peaaegu täielikult tänapäeva noorte poolt lavastatult ja mängitult. "Meil on olnud enne seda kaks diplomilavastust, aga see on nüüd esimene, kus lavastajad on ka tudengid, eelmised on olnud sellised, kust lavastaja on päris," selgitas lavastajatudeng Elise Metsanurk.

Läbivateks teemadeks oli siis ja on ka praegu raha ning armastus. "Kui ma esimest korda seda teksti lugesin, siis ma ei kujutanud üldse ette, milline see roll tuleb, aga ta on ikkagi seest proovi käigus koos lavastajaga otsides," nentis näitlejatudeng Ken Rüütel ja rõhutas, et praegu tuleb kõik juba loomulikult.

Kuressaare teatri juht Piret Rauk sõnas, et diplomilavastuste tegemine teatris on oluline. "Teatri jaoks on see kohustus," mainis ta ja kinnitas, et teatrikoolidega koostööd tehes panevad teatrid ka näitlejatele juba silma peale.