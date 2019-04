Seni kuni viis uuslavastust 11 000 vaatajale aastas välja toonud Kuressaare linnateatri juht Piret Rauk võtab omandisuhete muutust kui tunnustust teatri senisele tööle, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu meelest on see riigi poolne tunnustus sellele teatrile. Me oleme pildis ja me oleme hästi tegutsenud," nentis ta.

Kultuuriministeerium on ka seni nö heast tahtest rahastanud ligi 500 000 euro suuruse eelarvega Kuressaare linnateatri ülalpidamist ühe kolmandiku ulatuses. Üks kolmandik on tulnud lisaks Saaremaa vallalt ja ühe kolmandiku eelarvest on teater ise teeninud.

Tänasega oleks nüüd nagu ka juriidiliselt kõik korrektne, et riik toetabki ka talle kuuluvat teatrit. Ja vald saab samuti öelda, et niisama pole midagi ära antud.

"See ongi nüüd väga hea näide koostööst riigi ja omavalitsuse vahel. Ja lepinguga on jagatud kõik suhted ära nii, et vallal on väga suur roll edaspidigi oma seisukohta öelda. Teatri jaoks on see positiivne, et see lisarahastus on riigi poolt garanteeritud, kui ta on sihtasutus. Seda ütlevad aga kõik, et vaataja jaoks ei muutu homsest midagi,"selgitas Saaremaa valla abivallavanem Helle Kahm.

"Tegelikult on ju tegemist üksnes teatri juriidilise keha muutumisega. Sellel publikul, kes täna ja homme tuleb saali, ei tohiks tekkida sellist küsimust. Et mis juriidilises või mis vormis teater toimib. Me ikkagi ootame elamust!" lausus teatri direktor Rauk.