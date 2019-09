Kuressaare teater avas hooaja musta huumoriga

Joe Ortoni "Röövsaaki" on ka varem Eestis mängitud, aga seekord on see peetertammearulikus võtmes ehk varasemast erinev, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Aga samas on ta nii eluline, kui me mõtleme meie oma probleemide peale või Inglismaa probleemide peale või Euroopa probleemide peale. Selline farss võib-olla esitab mõningad küsimused meile veidi avaramalt ja laseb meil natuke naerda ka nende asjade üle, kus me muidu ühiskonnas kipume võib-olla veidi kurjaks minema," selgitas Peeter Tammearu.

Tükis kaasa tegev Raivo Trass, kes veel pool aastat tagasi Kuressaare teatris oli lavastaja rollis, kinnitas et logisika on keerulisevõitu, aga selle kaalub üle üks näitleja jaoks oluline faktor.

"Näitleja elukutse on väga raske ja mida vanemaks saad, seda raskemaks läheb. Aga ta on õnnistus siis, kui suudad saali nutma või naerma panna," ütles Trass.

Kuressaare teatri jaoks on tervikuna just see hooaeg alanud eriliselt - statsionaaris ehk teatrimajas on "Röövsaak" esimene tükk Kuressaare teatri kui sihtasutuse nime all.

"Ta hakkas tööle 1. juulist ehk algus on ikkagi keerukas. Mis puudutab aga lavastuse väljatoomist, siis suheldes näitlejatega, lavastajaga, kunstnikuga, see on meie igapäevatöö. See ei muutu," rääkis Kuressaare teatri juht Piret Rauk.