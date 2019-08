Suri klaasikunstnik Ivo Lill

"Nii kurb on teile teada anda, et lahkunud on suurepärane klaasikunstnik Ivo Lill (24.06.1953-4.08.2019). Ta jõudis meid rõõmustada oma alati värske loomingu ja erksa loomuga pikalt ja palju. Seda kurvem on teada, et vaid viiv ja see tee on saanud otsa. Aga mälestused temast ja looming jäävad ning kõnelevad edasi," teatas Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum Facebookis.

Muusem kirjeldab Ivo Lille kui üht tuntumat ja omanäolisemat Eesti klaasikunstnikku.

Lill lõpetas 1985. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi klaasikunsti erialala ja tegutses vabakunstnikuna.

Oma loomingus tegeles ta palju optiliste objektidega, mille lailihvi tehnikas teostatud välispind avas selle sisemaastiku, tuues esile klaasi sisemise struktuuri. Lill kasutas oma töödes söövitatud, lihvitud ja poleeritud lehtklaasi.

Ivo Lill on mitmete mainekate kunstiauhindade laureaat. 2013. aastast valiti Ivo Lill Venemaa Kunstide Akadeemia auliikmeks.

Tema töid on Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kõrval Corningi klaasimuuseumi (USA),

Frauenau klaasimuuseumi (Saksamaa), Deutsches Museumi (München), Ebeldofti klaasimuuseumi (Taani) ja mitmetes teistes kollektsioonides.