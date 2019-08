Sünnipäevanädalavahetus sai hoo sisse reede õhtul tseremooniaga Haapsalu vanalinnas, kus osalesid Haapsalu sõpruslinnade esindajad. Ühtlasi esitleti raamatut "Haapsalu. Aeg. Inimesed", mis annab linnaga seotud inimeste kaudu ülevaate Haapsalu ajaloost. Valge Daami festival on aastatega kujunenud Haapsalu sümboliks.

"Kui nüüd laiemalt vaadata, siis vaatamata sellele, et Haapsalu kultuurisuvi on tohutult kirju – siin on väga palju väga lahedaid üritusi, väga ilusaid kontserte – siis Valge Daam peab olema ja jääma," märkis Valge Daami etenduse kaaslavastaja Anneli Aken.

Valge Daami festivalil tuuakse taas publiku ette 40 aastat tagasi, linna 700. sünnipäevaks kirjutatud "Haapsalu legend". Paul Kilgase näidend räägib loo Maila nimelisest eesti neiust, kelle saatus viib oma armastatu Olevi juurest ristisõdijate küüsi. Esietendus on Haapsalu piiskopilinnuse õuel kell kümme.

Üks "Haapsalu legendi" lavastaja Indrek Pangsepp ütles, et 40 aastat tagasi kirjutatud kuulsa näidendi taas lavale toomine on suur vastutus.



"Siin on palju keerulist. Kuna tegemist on pea seitsmekümne inimesega, siis on üsna raske neid ohjata ja lisaks veel hobused. Täna saame näha, täna on vesi basseinis ja nüüd tuleb ujuma hakata," tõdes ta.

Vabaõhulavastust "Haapsalu legend" mängitakse Haapsalu piiskopilinnuse õuel nädala lõpuni.