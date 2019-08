Galerii: Birgitta festivali lõpetas vokaalansambel Voca People

Festivali viimasel päeval tõi a cappella grupp Voca People oma meisterliku esitusega publikuni nii orkestri kõla, beat-boxi kui ka keerulised mitmehäälsed seaded. Vaid oma hääli kasutades kõlasid repertuaaris Viini klassikute Mozarti ja Beethoveni kõige tuntumad meloodiad, ooperimaailma kuulsaimad aariad ning tänapäeva popmuusika teosed.

Vokaalansambel on Birgitta festivalil lavale astunud ka 2011. ja 2012. aastal.

"Voca People pani hoogsa esinemisega tänavusele festivalile meeleoluka punkti. Me oleme südamest tänulikud kõikidele artistidele ja külastajatele ning kahtlemata on tegemist viimaste aastate publikumenukaima festivaliga," sõnas Tallinna Filharmoonia direktor Margit Tohver-Aints.

Tänavune Birgitta festival oli pühendatud Eri Klasi 80. sünniaastapäevale ning mitmed festivalil esinenud artistid meenutasid maestrot südamlike sõnadega. "Eri hindas inimesi ja kunsti ning oleks kindlasti tänulik, et teda nii soojalt meeles peetakse," sõnas Ariel Klas. "Birgitta festival pakkus lavale jõudnud etendustega taset, mida Eri sellele muusikateatri sündmusele soovinuks," lisas Klas.



Järgmine Birgitta festival toimub 7.-15. augustini 2020. "Meil on suur rõõm, et esmakordselt Birgitta festivali ajaloos saime toimuval festivalil publikule tutvustada järgmise aasta programmi. Üle mitme aasta on kava tervikuna koostatud kunstilise juhi poolt, kelleks on alates aastast 2020 rahvusvaheliselt tunnustatud lavastaja ja teatrijuht Dmitri Bertman," lausus Margit Tohver-Aints.