Galerii: Birgitta festivali Ooperigala viis rännakule mööda Eri Klasi loometeekonda

"Ooperigalal olid publiku ees teosed ja artistid paikadest, mis seostuvad Eri loometeekonnaga – Eestist, Soomest, Rootsist ja Venemaalt. Tegelikult peegeldab see vaid väikest osa tema karjäärist, sest Eri juhatas kokku üle saja erineva orkestri ja arvan, et ta jõudis seoses oma esinemistega läbi reisida ka vähemalt sada erinevat riiki," sõnas Ooperigalal üles astunud solist Marion Melnik. "Minu esituses kõlasid galal "By Strauss" ja "Summertime" Gershwinilt, samuti Puccini aaria "O mio babbino caro"," lisas Melnik.

Koos sopran Marion Melnikuga astusid Ooperigalal üles metsosopran Katarina Dalayman, tenor Michael Weinius, tenor Mihhail Gubski ja bass Vladimir Kudašev.

Repertuaaris kõlas Wagneri, Verdi, Puccini, Borodini, Sibeliuse ja paljude teiste kuulsate heliloojate looming. Moskva Novaja Opera orkestrit juhendasid dirigent Jan Latham-Koenig (Moskva Novaja Opera peadirigent) ja Tobias Ringborg (Rootsi Kuninglik Ooper).



Birgitta festivali 2019 lõpetab 18. augustil vokaalansambel Voca People.