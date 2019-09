Maanteemuuseumisse jõudis sada aastat Eestimaa teedel sõitnud Wanderer

Saksamaal Chemnitzis alustas Wandereri tehas (aktsiaselts Winklhofer & Jaenicke) 1892. aastal esmalt jalgrataste tootmist, kuid juba 1902. aastal valmisid esimesed ühesilindrilised mootoriga rattad. Esimese maailmasõja ajal kattis ettevõte ligi poole Saksa armee mootorrattatellimustest. 1929. aastast keskendus Wanderer autotootmisele ja müüs mootorratta litsentsi ja kogu tootmistehnoloogia tšehhi ettevõtjale Frantisek Janecekile. Tehingu tulemusena sündis uus kaubamärk Jawa (Janecek + Wandeder), mis tänavu tähistab oma 90. sünnipäeva.

Kui 1927. aastal ilmus esimest korda statistika mootorrataste arvu kohta Eestis, oli neid loendatud 318. Maailma teedel kihutas aasta hiljem 1 800 813 tsiklit. Ilmselt oli Wanderer meil vähe levinud, sest 1928. aastal oli neid Tallinnas vaid kolm.

Muuseumis näha oleva mootorratta omanik ja taastaja on A Koop, kelle andmetel jõudis ratas Eestisse ilmselt esimese maailmasõja ajal koos Saksa okupatsioonivägedega. Praeguse omaniku kätte sattus ratas üle 30 aasta tagasi osadeks lammutatuna. Juhusliku külaskäigu ajal tuttava juurde avastas tehnikahuviline esmalt vana ratta mootori, mida kasutati sae mootorina. Enamik teisi rattaosi tuli välja lakast heinte alt.

Et ühtki eeskuju käepärast ei olnud, tuli mootorratas ise kokku panna ja puuduolevad varuosad mujalt kokku otsida - näiteks pasuna taastamisel on kasutatud klistiiripumpa. Seega on tegemist ühe vanema sõitva mootorrattaga Eestis, mis on meie teedel kihutanud juba üle saja aasta ja mis on praegugi töökorras.

7. septembril, kui muuseum tähistab vanavanemate päeva raames Jawa mootorratta 90. sünnipäeva, esitletakse ka juubilari väärikat eelkäijat Wandereri. Auväärse koha leiab ratas maanteemuuseumi suvel avatud masinhallis, olles siin vanimaks eksponaadiks.