Galerii: Killu Sukmit avas käsitöönäituse "K aed"

"K aed" on käsitöönäitus, mis on saanud lähtepunkti Malle Leisi maalidest, oluline kõrvalteema näitusel on kunstniku ja tema töö käsitlemine.

Kunstnik Malle Leis maalis 1994. aastal oma ateljee aknast välja vaadates maali "Hr. Sukmiti aed". Juhuslikult asub samas majas juba mõnda aega ka Killu Sukmiti ateljee, mille aknast saab ta vaadata sama aeda, mida Malle Leis tollal. Selliseid maale on Leisil veel. Kui 1994. aasta maalil on talvine aed, siis 2003. aasta "Hr. Sukmiti aed" pakub kevadist vaadet. Sama aia motiiviga, kuid teise pealkirjaga on veel "Vaade Rästa tänavale" (1993), "Rästa tänav V" (1993), "Kased" (2003) jt. Viimasega võrreldes on vaade vahepeal muutunud, üks kask on maha saetud. Aiast vasakule jääv naaber on püstitanud sildi "Kummikunstnikud" - tegemist on rehvitöökojaga.

Näitus "K aed" on soov astuda dialoogi nii Malle Leisi aiamaalidega kui ka feministliku huviga naiste maailma vastu.