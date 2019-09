Feministeeriumi kultuurisoovitused septembris

HBO uus sari "Euphoria"

Suvel tuli telekanalil HBO välja uus noortesari "Euphoria". Sari räägib, kuidas on kujunenud USA-s 9/11 ajal sündinute põlvkond. Tuletame meelde, et jutt on riigist, kus käib sõda terrorismi vastu; kus kõigiti ebavõrdset arstiabi valitseb võimsa ravimitööstuse kangete psühhotroopsete ainete vari; kus koolitulistamised on saanud tavaliseks; kus internetiporno suhtes puudub diskreetsus; kus seksuaalsust reguleerivad seadused on manipuleeritavad nende vastu, keda need kaitsma peaks; kus ekraan ei andesta vägivalduritele isegi siis, kui nende olukord on tehtud mõistetavaks; kus klassiruum on mitmerassiline ja mitmesooline. Viimaste aastate menuseriaalidest eristub "Euphoria" minajutustaja kirjandusliku stiili ja tempoga, mis annab võimaluse kujutada hallutsinatsioone narkotrippidelt või armuunelmatest, mis olid või ei olnud, ja mis meenutavad drag-pidusid ja Instagrami filtreid. Võib-olla on sarja noored seksikamad kui tegelikud hilisteismelised, aga nende naiivseks nimetatud obsessiivsus kompenseerib tõetruuduse ja loob ühe uue perspektiivi praegusest, nii et kindlasti vaadata!

Suvel alustas ajaloolane Milvi Martina Piir naisajaloo sarjaga "Naine ajas", millest võiks kujuneda "Müstilise Venemaa" mõõtu sari. Kuigi naisajaloo uurimus on vähem kui sada aastat vana ja väga suur osa naisajaloost on veel läbi uurimata, pakuvad juba esimesed kaheksa saadet võluvaid pilguheite silmapaistvalt tarkadele, vapratele, leidlikele ja hakkamasaajatele euroopa naistele 12. kuni 20. sajandini. Viimases saates lubati, et lisaks laupäevastele kordussaadetele jätkub sari juba varsti, nii et kuulake veebis järele või pange laupäeviti kell 17.05 Vikerraadio mängima.

Vikerraadios laupäeviti kell 17.05 või järelkuulamisest.

Septembris tuleb Eesti kinodesse dokumentaalfilm "Puutumatu" Hollywoodi produtsent Harvey Weinsteinist, kelle süüdistustest sai alguse üleilmne #MeToo kampaanialiikumine. Liikumisest on praeguseks kirjutatud diplomitöid ja uurimusi. Üks uuring näitab, et USA-s on mehed hakanud #MeToo tagajärjel naisi vältima ja vastupidi, väites, et nad ei tea, kuidas enam vastassooga käituda. Paralleelne uuring ahistamise äratundmisest tõestas, et mehed ja naised saavad ahistavast käitumisest siiski täpselt samamoodi aru. Kokkuvõttes on see liikumine jätkuvalt elav protsess ja hea on end selle arenguetappidega kursis hoida.

Kinos Sõprus alates 20. septembrist.

Helgi Saldo peosoovitus: BÄM!

Meie järjepidevalt lõõmavas heterokõrbes on vähe kohti, mis hoiaks ja tähistaks kohalikku queer-kogukonda ning ei koosneks ainult teineteise torsodest ja nägudest väsinud geimeestest. Üheks oaasikeseks on kolme aastaga kujunenud queer-pidude sari BÄM!, mille suurim eripära ja eelis on runway-võistlus, kus saavad osaleda kõik soovijad etteantud teemast inspireeritud kostüümides. Septembrikuu peo teema on over-the-top sünnipäev. Make it super sweet, or cry if you want to.

Tartlastele teadmiseks, et LGBT pidu Vikerruum alustab septembris uut hooaega seekord tavapärasest hiljem: laupäeval, 28. septembril Genialistide klubis.

BÄM! Sveta baaris 13. septembril, Vikerruum Genialistide klubis 28. septembril.

