Kaarin Kivirähk: näituse "Parim, kes sa kunagi oled" märksõna võiks olla enesehool

"Selle näituse märksõna võiks olla enesehool," mainis Kaarin Kivirähk ja lisas, et Raadik vastandab kommertsmaailma suuna, mis kutsub sind ostma ilusaid vahtusid ja nendega hoolitsusi läbi viima, päris oma hingetraumade ravimisega ehk n-ö mittekommertsliku enesehoolega. "Ehk siis sellest poolest, mis pole üldse nii kutsuv ja ilusa väljanägemisega."

Kunstikriitik selgitas, et näitusel "Parim, kes sa kunagi oled" on esindatud üks videoteost ja üks interaktiivne teos, kus vaataja saab ise minna Ede Raadiku alateadvusesse. "Ise seal ringi vaadata, uurida tema jäädvustusi tema teekonnast, mis on nii pildi kui ka teksti vormis," sõnas ta ja lisas, et näitusel tekib kohe intriig. "Miks on nii, et mingid asjad on nii roosad ja mingid asjad ei ole ning kumb siis päris tegelikkus on?"

Ede Raadik tõi välja, et teda huvitab värske näituse juures see, kuidas traumadest üle saada ning säilitada empaatiavõime. "Need teemad on väga tõsised, aga mulle meeldib näitusesaali luua selline mänguline keskkond," mainis ta ja tõdes, et erinevad geelid, kreemid ja vahud on visuaalselt hästi ilusad. "Ma tahan näitusesaalis haarata vaataja pilgu ja seeläbi alustada diskussiooni."