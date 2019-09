Maria Ulfsak: Harvey Weinstein on meie aja koletis

Sundance'i filmifestivalil esilinastunud dokumentaal toob kaamera ette teise seas filmist "Pulp Fiction" tuntud näitleja Patricia Arquette'i ning modelli ja näitleja Paz de la Huerta, kes avavad oma kokkupuuteid Harvey Weinsteiniga. Samuti saavad sõna ajakirjanikud ja kaastöötajad, kes aitasid produtsendi hämarad teod avalikkuse ette tuua.

Filmikriitik Maria Ulfsak kinnitas "Aktuaalses kaamera", et selline film on vajalik, sest on oluline anda ohvritele hääl ja neid nii-öelda võimustada, sest lõpuks inspireerib see ka teisi ohvreid välja tulema ning maailm muutub paremaks kohaks. "Ta on meie ajastu suur koletis, kuna sellesse skandaali on kaasatud nii palju huvitavaid asju, seks, reetmine, raha, kuulsused, igasugused põnevad skandaalsed teemasid, siis see on ammendamatu varaallikas," mainis ta ja lisas, et ilmselt tuleb Weinsteini-teemalisi filme veel mitmeid.

"Ma arvan, et see on selline üldhariduslik film, kui ma ise oleksin keskkoolis ühiskonnaõpetuse õpetaja, siis ma kindlasti viiksin oma klassi seda filmi vaatama," tõdes kriitik ja lisas, et "Puutumatu" on hariduslikust aspektist väga hea ja valgustav.

Dokumentaalfilm "Puutumatu" alustab Eesti kinodes 19. septembrist.