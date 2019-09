Fotografiskas avatakse Hiina kunstniku Yang Fudongi mütoloogiline näitus

Fotografiska Tallinna sügishooaega täiendab avatakse 20. septembril Pekingis sündinud Hiina kunstniku ja režissööri Yang Fudongi näitus "Mägesid liigutades" ("Moving Mountains"). Esmakordselt jõuab Fotografiska Tallinna seintele näitus, mille fookuses on must-valge film ja mida täiendavad võtteid ette valmistades visandatud kavandid ja ülesvõtted filmipaigas.

Yang Fudongi näitus "Mägesid liigutades" on inspireeritud samanimelisest kogumikust, mis on kokku pandud 4. sajandi Hiina taoistlikust tekstist "Liezi". Mõistujutt, mida räägitakse Hiinas pea igale koolilapsele, räägib vanamehest, kes otsustab oma lastele ja lastelastele parema elu tagamiseks omaenese ihurammu abil purustada kaks mäge, mis takistavad ligipääsu tema majale. Ebarealistlikku eesmärki aitab täita mehe vankumatu usk, et peale tema surma viivad selle töö lõpule tema järeltulijad ja nende järglased.

Kunstnik vaatab seda traditsioonilist Hiina mõistujuttu uue nurga alt. Sõnumit, et pühendumus ja põhimõttekindlus aitavad ületada kõik raskused ja viia algselt läbikukkumisele määratud ettevõtmine lõpule, täiendab Yang Fudong tema kaasajale iseloomuliku problemaatikaga. Filmis jooksevad paralleelselt kolm temaatilist liini: inimese ja looduse suhe, kaduvad traditsioonid ja hõrenev side põlvkondade vahel ning inimese isolatsioon ja üksildustunne ebapüsivas maailmas.

"Aasia kaasaegne foto- ja filmikunst on väga köitev, kuid ometi oleme Eestis harjunud nägema pigem Euroopa või Ameerika kunstnike töid," selgitas näituse Fotografiska Tallinna sisujuht ja "Mägesid liigutades" näituse produtsent Rain Tamm. "Eriline on ka see, kuidas Fudongi looming foto- ja videokunsti piire kompab, väljendudes läbi tunnetusliku pildi."

Yang Fudong (1971) on Pekingis sündinud ja Hangzhou Kunstiakadeemias maali ja graafikat õppinud uue põlvkonna Hiina kunstnik. Alates 1990. aastate teisest poolest on Fudong tuntust kogunud oma metafüüsiliste must-valgete filmide ja videoinstallatsioonidega.

Näitus "Mägesid liigutades" jääb Fotografiskas avatuks kuni 1. detsembrini.