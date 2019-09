Kirsty Mitchell näitusest "Imedemaa": me ei katkestanud kordagi ilma tõttu oma võtteid

Kuigi näitus kannab pealkirja "Imedemaa", siis Alice seal ringi ei konda, vaid kunstnik on loonud hoopis omaenda võlumaa, vahendas "Aktuaalne kaamera". Inspiratsiooni sai Mitchell lapsepõlvest ja neist mälestustest, kus ema talle raamatuid ette luges.

"Kõik, mida näitusel näeb, on täiesti uus, need on mu mõtted ja minu tegelased," sõnas ta ja kinnitas, et mõnikord on need tegelased inspireeritud neist illustratsioonidest, mis olid raamatutes, mida ema talle ette luges. "Mõnikord on nad lihtsalt hetked ja emotsioonid, kui ma olin loodusest juhitud ja üritasin toime tulla oma leinaga."

Fantaasiaküllased pildid on samal ajal kunstniku autobiograafiline teekond, kus ta maadleb raske leinaga. Seda teekonda on ta jäädvustanud 74 fotol, millest 50 on ta kasutanud sama modelli. "Kui projekt arenes, elas ta piltidel justkui oma elu ja temast sai minu peegel," mainis kunstnik.

Mitchelli kujutlustest sündinud karakterid püüdis ta pildile kodu lähedal asuvas metsas. "Ükskõik, mida meile saadeti, oli see vihm või lumi, me ei katkestanud mitte kordagi võtet," kinnitas ta ja rõhutas, et nad läksid alati välja ja võtsid vastu looduse kingituse, mis neile anti.

Näitus "Imedemaa" on Fotografiskas avatud kuni 24. novembrini.