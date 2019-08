Fotografiska on kahe kuuga kogunud ligi 40 000 külastust

Iga päev külastab Fotografiska Tallinna näituseid keskmiselt 500-800 inimest, publikurekord on sündinud kahel korral juulis, kui päevane külastajate arv ületas 900 piiri. Külalistest poole moodustab kodumaine publik, ülejäänud poole aga eri Euroopa riikidest pärit väliskülalised. Fotokunstikeskus on enim populaarsust kogunud just soomlaste seas.

"Oleme õnnelikud ja tänulikud, et meid on nii soojalt vastu võetud. Eks põhjus võib peituda ka selles, et sellist kohta oli meie linnaruumis vaja ja et kohtumispaik, mis ühendab meid väärtuspõhiselt, on uue ajastu märk," kommenteeris Fotografiska tegevjuht Margit Aasmäe.

Fotografiska Tallinna avanäitused on avatud veel paar nädalat ning septembris avatakse uued sügishooaja näitused. Praegu on avalikustatud vaid üks tulevane näitus: Kirsty Mitchelli "Imedemaa" avatakse 13. septembrist. Ülejäänud kahe uusnäituse info ei ole veel avalikustatud.