Galerii. Fotokunstikeskus Fotografiska avas Tallinnas oma uksed

Koos maailmatasemel fotograafide võrgustikuga on Fotografiska Stockholm korraldanud üle 190 näituse, kus on olnud esindatud nii oma ala tipptegijad nagu Annie Leibovitz, David La Chapelle, Irving Penn, Helmut Newton, Sarah Moon, Nick Brandt ja Andres Serrano kui ka uued tärkavad anded fotokunsti maailmas.

"Mõte tuua maailmatasemel tippfotograafia Tallinnasse hakkas minu peas idanema 2012. aastal, mil külastasin esimest korda Stockholmis asuvat Fotografiskat. Armusin Fotografiskasse momentaalselt. Mul on tohutult hea meel, et see teekond on mind kokku viinud mõttekaaslastega, kes uskusid sellesse ideesse ning kellega koos me täna avame kõikidele huvilistele ka oma uksed," rääkis uue fotokunstikeskuse saamislugu Fotografiska Tallinna üks kaasasutajatest ja näituste juht Maarja Loorents.

"Nüüd, mitu aastat hiljem oleme koos Margit Aasmäe, Rain Tamme ja Peeter Piheliga endalegi üllatuseks jõudnud nii kaugele, et üks suur unistus on päriselt täitunud," lisas Loorents.

Tallinn on esimene koht väljaspool Stockholmi, kuhu Fotografiska laieneb, mille järel on juba järgmised maandumispaigad New York ja London. Fotokunstikeskus hõlmab endas näituste ja ürituste ala, kohvikut, restorani ning fotokunsti- ja kingipoodi. Fotografiska Tallinna toidukontseptsiooni eest hakkab hoolt kandma Peeter Pihel, kes on seadnud omale eesmärgiks luua restoran, kus suhtutakse hoolivalt keskkonda ja valmistatakse toitu ressursihoidlikult.

"Me kasutame fotokunsti jõudu, et ühendada ühiskonda, luua positiivset mõju ning tõmmata tähelepanu eri teemadele. Fotograafide loomingu kaudu jutustame piltide taga peituvaid lugusid ja avame vaatenurki, mida ei saa eirata, olgu need siis kaunid, valusad, üllatavad või ebamugavad," selgitas Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja tegevjuht Margit Aasmäe keskuse laiemat tähendust.

Fotografiska Tallinn avas oma uksed nelja avanäitusega: Jimmy Nelson "Austusavaldus inimkonnale" (Suurbritannia), Anja Niemi "Rollis" (Norra), Pentti Sammallahti "Kauge maa" (Soome) ja Anna-Stina Treumund "Lilli, Reed, Frieda, Sabine, Eha, Malle, Alfred, Rein ja Mari" (Eesti). Autorid on valitud põhimõttega, et nad täiustaksid üksteist ja mõjuksid terviklikult, ent samas suudaksid külastajatele erinevaid elamusi pakkuda.

Erakapitalil põhineva Fotografiska Tallinna asutajate ringi kuuluvad ettevõtjad Margit Aasmäe, Maarja Loorents, Rain Tamm ja Peeter Pihel. Esimene Fotografiska avati Stockholmis 2010, asutajad olid vennad Jan ja Per Broman.

Fotografiska Tallinna kogupindala on 2500 m², sellest 1200 m² moodustab näituste ala. Restoran asub maja kõrgeimal korrusel, panoraamvaatega Toompeale ja Kalamaja piirkonnale. Hoone projekteeris Salto Arhitektuuribüroo ja interjööri teostas sisearhitekt Toomas Korb.