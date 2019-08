Septembris avatakse Fotografiskas Kirsty Mitchelli näitus "Imedemaa"

"Kunstniku Kirsty Mitchelli liigutav lugu mõjub meile kõigile justkui suurepärane võimalus põgeneda reaalsusest värvikirevasse muinasjutumaale, kus teekonnal kohtuvad maagia ja reaalsus. Fotografiska Tallinnas näeb Mitchelli enam kui 70 tööd, mis on olemas ka tema suurejoonelises fotoraamatus "Wonderland". Usume, et sellest saab meie sügisnäituste komplektis tõeliselt võimas visuaalne kogemus," sõnas Fotografiska kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents.

Fotograaf planeerib ja valmistab oma pildid hoolika detailitäpsusega ette ning disainib silmapaistvad kostüümid ja rekvisiidid – see võib aega võtta isegi kuid. Iga element on austusavaldus emale, mis on seotud tütre raamatumälestustega lapsepõlvest, leinaga täiskasvanueas ja taasleitud hingelise loodussidemega. Koos väikese modellitiimi, jumestuskunstniku ja abikaasaga ehitab ta metsades imeilusad võttepaigad oma fotode jaoks.

Mitchelli projekti juurde kuulus ka blogipidamine, kus ta kirjutas nii oma leinast kui fotoalastest tegemistest metsas. Selle kaudu pälvis artist veelgi enam just nende inimeste tähelepanu, kes suutsid samastuda tema kogemusega ja mõista, mida ta läbi elab.

Näitus "Imedemaa" on Fotografiska Tallinnas avatud 13. septembrist kuni 24. novembrini.