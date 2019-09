Galerii: Fotografiskas avati Kirsty Mitchelli näitus "Imedemaa"

Näitus on Mitchelli viie aasta pikkune projekt, mis algas 2009. aasta suvel mõni kuu pärast tema ema traagilist surma vähi tõttu. Sellest sai fotokunstniku viis valusast reaalsusest põgenemiseks leides tee tagasi lapsepõlve muinasjutulisse maailma. Kunstniku kujutlustest sündinud karakterid said vabalt rännata kaamerasilma ees tema kodu lähedal asuvas metsas. See on lugu, mis jutustab ühest sügavast leinast välja tulemise teekonnast.

"Kunstniku Kirsty Mitchelli liigutav lugu mõjub meile kõigile justkui suurepärane võimalus põgeneda reaalsusest värvikirevasse muinasjutumaale, kus teekonnal kohtuvad maagia ja reaalsus," sõnas Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents ning lisas, et Tallinnas näeb Mitchelli enam kui 70 tööd.

Näitus "Imedemaa" on kõikidele huvilistele avatud 13. septembrist 24. novembrini.