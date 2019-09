Valitsus lisas miljon eurot tagastatud ehitismälestiste korrastamiseks

Nõukogude repressioonide tulemusena sundvõõrandati 1940. aastatel omanikelt rahvuskultuuri seisukohalt olulisi objekte, mis olid juba sel ajal muinsuskaitse all või on tunnistatud ehitismälestiseks hiljem. Toetust hoonele saab taotleda mälestise omanik või valdaja ning mälestis ei pea endiselt kuuluma sellele isikule, kellele objekt omal ajal tagastati.

"Kunagised, aga mõnel juhul ka uued omanikud pole saanud neid hooneid järjepidevalt majandada ega heaperemehelikult hooldada, mistõttu nõuab nende objektide korrastamine märkimisväärseid investeeringuid. Ühise ajaloopärandi säilitamisel on õiglane omanikke toetada ja tänase otsusega on selleks riigipoolset raha tunduvalt rohkem," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas eralduse tagamaid selgitades.

Tingimustes on seekord rõhuasetus hoonetel väljaspool Harjumaad, Tallinna ja Tartut.

"Soovime ehitusmälestiste korda tegemist toetada ühtlaselt üle Eesti ning laiendada võimalusi kõikidele piirkondadele ka väljaspool suuri tõmbekeskusi. Seetõttu oleme ettevõtmise teinud eriti soodsaks maapiirkondade jaoks," rõhutas riigihalduse minister Jaak Aab. "Kutsun üles aktiivselt taotlema toetust ehitismälestiste korda tegemiseks ja nii oma kodukandi kaunimaks muutmiseks," lisas Aab.

Raha eraldatakse valitsuse omandireformi reservfondist kultuuriministeeriumile ning toetust saab taotleda muinsuskaitseametist.

"Toetus mälestiste seisukorra parandamiseks on tähtis. Riik on püsivalt panustanud mälestiste restaureerimisse, kuid restaureerimistoetuste maht on seni olnud kordades väiksem tegelikust vajadusest. Lisanduva rahaga on võimalik hüppeliselt parandada kõige ohustatuma pärandiliigi, ehitismälestiste olukorda," hindas muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie.

Võimalus toetada ehitismälestiste korrastamist omandireformi reservfondist tekkis tänavu 1. maist, kui jõustus uus muinsuskaitseseadus. Selle üks olulisi eesmärke on avalike ja erahuvide tasakaalustamine ning omandireformi reservfondist saab järgneva viie aasta jooksul selleks otstarbeks eraldada kuni miljon eurot aastas.

Taotluste esitamise tähtpäev muinsuskaitseametile on 31. oktoober 2019. Täpsemalt saab uurida Muinsuskaitseameti kodulehelt.