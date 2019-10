Selgusid Etnokulp 2019 võitjad

Viljandi Pärimusmuusika Aidas toimunud galal jagati parimatele etnomuusikutele 11. korda kätte Etnokulbid. Enim kulpe võitis Black Bread Gone Mad albumiga "Ayibobo", kokku kolmes kategoorias. Rahva hääletusel sai Black Bread Gone Mad nii aasta albumi, parima uusfolkartisti kui ka aasta debüütalbumi kulbi.

Eheda pärimusmuusika kulbi viis seekord koju Juhan Uppin, aasta artisti kategooria vääriliseks hääletas rahvas duo Puuluup. Puuluup sai kulbi ka aasta loo eest muusikapalaga "Kaseked". Parima muusiku Etnokulbi võitjaks osutus Sander Mölder.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulbi andis keskuse juhataja Tarmo Noormaa tänapäeva pärimusmuusika taaskasutuse eest hoolitsejale ja pärimusmuusika nurgakivina seisvale Kirjandusmuuseumi vanemteadurile Janika Orasele. Raadio 2 pidas enda kulbi vääriliseks aga aasta jooksul enim Raadio 2 eetris mängitud lugu "Rihma" kollektiivilt Rehepecks.

Etnokulpide gala esinejaterivi avas duo Ruut, kus sõbrannad Katariina Kivi ja Ann-Lisett Rebane musitseerivad kahekesi ühel rahvakandlel. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kui mõnel varasemal aastal jagus tunnustust vaid tuntud tegijatele, siis tänavu jagunesid toetushääled võrdsemalt paljude artistide vahel, mis tähendab, et pärimusmuusika on jõudnud veel suurema hulga inimesteni. Samas on üles kerkinud mitu põnevat uut artisti.

Kaks nädalat väldanud rahvahääletusel osales rekordarv hääletajaid, kui oma hääle andis 3153 pärimusmuusikafänni, kes said valida soovitatud kandidaatide seast või pakkuda välja oma lemmiku. Etnokulbid andsid võitjatele kätte 100. hooaega tähistava Ugala teatri näitlejad ja töötajad.

Etnokulp 2019 tulemused

Ehe pärimusmuusika: Juhan Uppin "Päkarauakannel"

Aasta uusfolk artist: Black Bread Gone Mad "Ayibobo"

Aasta debüütalbum: Black Bread Gone Mad "Ayibobo"

Aasta lugu: Puuluup "Kasekesed"

Aasta album: Black Bread Gone Mad "Ayibobo"

Aasta artist: Puuluup

Aasta muusik: Sander Mölder

Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulp: Janika Oras

Raadio 2 erikulp: Rehepecks "Rihma"