Järvamaa keskaegses asulakohas alustati ilma loata kergliiklustee ehitust

Arheoloogiliste uuringute läbiviimine on Muinsuskaitseameti seatud eeltingimus, et peatöövõtja Vertson Ehitus üldse saaks alustada Sargvere kergliiklustee ehitamist, vahendas "Aktuaalne kaamera". Et ehitaja uuringut ei teinud ja hakkas kohe pinnast koorima, tuli töö peatada.

Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik Karen Klandorf selgitas, et paralleelselt selle pinnase eemaldamisega oleks pidanud toimuma arheoloogilised uuringud. "See metoodika täpsustamine oli meil parasjagu käsil, vestlused toimusid ja uuringu kohustusest oli ehitaja ka teadlik," sõnas ta.

Verston Ehituse projektijuht Marek Aun tunnistab oma eksimust, mis juhtus tema sõnul mitme asjaolu kokkulangemisel. "Kuigi projektdokumentatsiooni seletuskirjas oli kirjas, et kergliiklustee läbib kahte muinsuskaitse all olevat piirkonda ja kuigi me näiteks Sargvere pargis seetõttu ka tööd välistasime, siis teine ala oli ehitusprojekti kantud meie jaoks mitmetimõistetavalt," rõhutas ta ja nentis, et kuna mingit vastet ei andnud ka päring riiklikku geoportaali ega ka kultuurimälestiste registrisse, siis nende jaoks oli see info ekslik. "Meile jäi mulje, et mingeid piiranguid siin ei ole ja alustasime kasvumulla eemaldamisega."

"Uuringud määrataksegi kohtades, kus selleks on põhjus ehk siis kas mälestiste kaitsevööndis või siis antud juhul on tegemist sellise kohaga, kus varasemalt oli teada, et on asulakoht," kinnitas Klandorf ja täpsustas, et seda kohta ei ole jõutud veel riikliku kaitse alla võtta.

Arheoloogilised uuringud algasid Sargvere asulakohas esmaspäeval ja võivad kesta paar nädalat. Täna tulid välja ka esimesed leiud - paar hõbemünti, sõrmused ja helmed. MTÜ AEG arheoloog Peeter Piirits sõnas, et tema ülesanne on fikseerida olemasolev situatsioon ja siis kaevata lõpuni veel alles jäänud konstruktsioonid.