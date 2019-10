Eia Uus: uue romaanisarja madalama hinna tagavad pehmed kaaned

Sel sügisel alustas Postimehe kirjastus uue romaanisarjaga, milles ilmub iga kuu kaks teost - üks on kordustrükk ning teine esmatõlge. Sarja avaraamatuna ilmus Jevgeni Vodolazkini "Aviaator", mis on kirjastuse juhi Eia Uue sõnul parimas mõttes suur Vene romaan.

Teise teosena jõudis taas lugejate ette John Fowlesi triller "Liblikapüüdja", kuid ilmumas on veel Stephanie Danleri, F. Scott Fitzgeraldi ja Sylvia Plathi hinnatud romaanid. Sarja raamatute keskmisest madalama hinna tagavad kirjastuse juhi sõnul aga raamatute pehmed kaaned.

"Romaanisarja idee algselt tuli sellest, et nii tihti on inimesed, kes küsivad, kuidas sa aru saad, mida peaks lugema, tänapäeval tuleb infot iga päev igast kanalist, kogu aeg pommitatakse," sõnas Eia Uus ja rõhutas, et paljud inimesed loeksid, hea meelega, aga ei suuda õigeid raamatuid leida. "Niivõrd tähtis pole sarja puhul mitte kriitikute arvamus ja kirjanduspreemiad, vaid need teosed on väga armastatud üle maailma ja läbi aegade."