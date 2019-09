Postimehe romaanisari keskendub nii kaasaegsete autorite kui ka kirjandusklassikute loomingule

Kahel korral kuus jõuavad raamatusõpradeni vaheldumisi nii esmakordselt eesti keelde tõlgitud kui ka varem avaldatud klassikuid. "Paljud ei leia tänapäeva raamatupoodide küllusest üles raamatuid, mis on garanteeritult head ja pakuvad kindla peale lugemiselamust," ütleb Postimehe kirjastuse juht Eia Uus. "Meie romaanisarja moodustavad raamatud, mida lugejad üle maailma tõesti armastavad ja kirglikult soovitavad. Need on raamatud, mida igaüks võiks vähemalt korra elus lugeda."

Sarja üldkujundaja on Zigmunds Lapsa, kes esikaante kollaažilikesse lahendustesse on pikkinud ka salavihjed raamatu sisu kohta. Avaraamatuks on üheks hinnatumaks kaasaegseks Venemaa kirjanikuks peetava Jevgeni Vodolazkini romaan "Aviaator", mis läbi kolme tegelase päevikukannete annab ülevaate nii Venemaa 20. sajandi ajaloost kui ka suunab väärtustama pisiasju ja kogemusi, millest elu suures osas ju koosnebki.

Romaanisarjas ilmuvad järgmisena ka John Fowlesi "Liblikapüüdja", Stephanie Danleri "Magusmõrkjas" ja Ernesto Sábato "Tunnel".