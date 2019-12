Eia Uus: "Tüdrukune" on missiooniga raamat

Kirjanik Eia Uus rääkis saates "OP" oma uuest teosest "Tüdrukune", märkides, et see oli missiooniga kirjutatud raamat, kus on sees palju toorest ausust.

Uus märkis, et kuivõrd raamatu "Tüdrukune" tekst on väga missiooniga kirjutatud, siis on tähtis, et lugejad selle üles leiavad. Ta tunnistas, et tegelikult ei olnud tal absoluutselt plaani seda raamatut kirjutada.

"Aga ühel hetkel märkasin, et ma kogu aeg seletan inimestele – nii meestele kui naistele kui ka noortele – mis praegu ühiskonnas toimub feminismi ja võrdõiguslikkuse teemadel," tunnistas ta.

"Ühel päeval ma olin lihtsalt nii rusutud sellest pidevast seletamisest, et lihtsalt istusin maha ja kolm nädalat hiljem oli raamat justkui iseenesest olemas." "Tüdrukune" on Uusi jaoks teistmoodi raamat. "Ma ei ehitanud teda, vaid ta tuli ise."

Ta tunnistas, et selles raamatus on üsna palju sees ka teda ennast. "Just seetõttu, et need teemad on väga äkilised ja intiimsed, siis ma ei tahtnud, et siia jääks liiga palju ruumi, kus inimesed ütlevad, et "ah, see on väljamõeldis", "selliseid asju pole olemas" või "selliseid asju pole nii palju olemas"."

Uus soovis raamatusse panna toorest ausust, mida alati pole tema hinnangul lugejad ehk harjunud kirjandusest saama. "See on väga piiripealne. Igas stseenis on 1000 väikest osakest – see on sõbralt, see on mult endalt, selle ma sain lehest, selle ma mõtlesin välja. See on ainult paar lauset, aga see on sümbioos kõigest."