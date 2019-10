Rahvakultuuri keskuse direktor: Viljandis saavutatav sünergia on ainult positiivne

Eesti rahvakultuuri keskus avas Viljandis ligi veerand miljoni euro eest remonditud koolitusmaja, kus saab rahvakultuurivaldkonna koolitusi läbi viia korraga 25 inimesele. Rahvakultuuri keskuse direktor Kalle Vister on jätkuvalt seda meelt, et keskuse Viljandisse viimine oli õige otsus.

Rahvakultuuri keskus alustas Viljandis tööd kümme kuud tagasi pärast Tallinnast väljakolimist. Koolitusmaja valmimise järel võib öelda, et ka kolimine on nüüd lõppenud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Juba see keskkond, kus me oleme, ja need samad kultuuriasutused, kes siin Viljandis on, me saame nendega väga head koostööd teha. Ja see sünergia, mis me siis ühiselt saavutame, ma arvan, et see on ainult positiivne," arutles Vister.

Uues koolituskeskuses on kaks suurt saali. Üks neist on raamatukogu-metoodikatuba, kus saab tutvuda valdkondliku kirjavaraga ja teha iseseisvat uurimistööd, teine saal on mõeldud aga koolituste läbiviimiseks.