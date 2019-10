Liina Vahtrik esineb ooperigalal: tundsin, kuidas vastutus vajutab maadligi

Möödunud aastal eesti esimese ooperi sünnist möödunud 90 aastat on olnud viljakad ning mitmekesised. Selle aja möödumist tähistav galaõhtu "Vikerlastest sündinud ooper" viib publiku mööda ajatelge aastatesse 1928–2018. Ühe solistina astub üles Liina Vahtrik.

"Ma läksin väga pabinasse, kui ma selle kutse sain. Tundsin, kuidas vastutus vajutab maadligi, sest ma igapäevast leiba ei teeni ooperiga. Aga mulle hirmsasti meeldib ooper," tõdes Vahtrik ETV saates "OP".

Vahtriku sõnul ei ole ooper nii lihtne, et kui oskad viisi pidada, võid juba lavale astuda. "Ma ei oleks võimeline kolmetunnist ooperimaratoni ära jooksma, ma võin teha üksikuid säravaid värvilaike," selgitas Vahtrik.

Vahtrik esitab galal Sally aariat Eino Tambergi ooperist "Raudne kodu", mille kunagi laulis kuulsaks Ülle Ulla.

Viimasel ajal on Vahtrik aga tähelepanu püüdnud uue komöödiaseriaaliga "Lahutus Eesti moodi". "Mul näiteks ema helistas enne kui tiitrid jõudsid lõppeda ja ütles, et ta ei jõua järgmist reedet ära oodata, et nii põnev," ütles Vahtrik, viidates oma emale Helgi Sallole.

Vahtriku sõnul on sari väga õpetlik, sest annab pildi, millised on valed lähenemisviisid tekkinud olukorrale.