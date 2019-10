Helsingi raamatumessil huvitas Soome lugejaid enim Eesti ajalugu

Traditsiooniliselt olid messil väljas ka Eesti teosed nii soomekeelsete tõlgetena, näiteks endise peaministri Mart Laari "Pööre", Leelo Tungla "Seltsimees laps" ja Anton Hansen Tammsaare "Ma armastasin sakslast", aga ka estofiilidele mõeldud algupäraste köidetena.

Eesti Instituudi Soome esinduse juhi Sanna Immaneni sõnul huvitas tänavu Soome lugejaid enim just Eesti ajalugu. "See huvitas soomlasi sel aastal, huvitas mullu ning huvitab kindlasti ka järgmisel aastal, soomlased on Eesti ajaloost tõesti huvitatud," kinnitas ta.

Omaette nähtus on Soomes Alex Lepajõe raamatutest "Põgenemine" ja "Röövlinnud" kokku pandud teos "Pako länteen". Lepajõest ja Raivo Roosnast said Soomes 1980. aastatel äraspidised kangelased, kes on Immaneni hinnangul praegugi riigis tuntumad kui näiteks Mart Laar. "Nende tegemisi oli põnev jälgida, isegi kui me teadsime, et see, mida nad teevad, pole õige," kinnitas Immanen.​