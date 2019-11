ERR Riias: Leelo Tunglale anti üle Balti Assamblee kirjandusauhind

Ajaloolises Väikese Gildi hoones Riia kesklinnas said neljapäeva õhtul kokku Eesti, Läti ja Leedu sõbrad - need, kes viivad edasi meie ühist kultuuruilugu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Leelo Tungla annet hinnatakse nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Kui Guntars Godinš tõlkis tema raamatu "Seltsimees laps" läti keelde, näitasid lätlastest lugejad taas, kui väga nad eesti kirjandust hindavad. Üksteise kirjandusest teame aasta-aastalt üha rohkem.

"Leelo on hea laps. See on muidugi nali. Aga tegelikult on meil teemad väga sarnased, seetõttu saab lätlane väga hästi aru, kuidas elati ning mida ja kuidas kirjutab Leelo Tungal," rääkis Godinš.

"Lätis on raamat tõepoolest hästi läinud, sest see ilmus samal ajal kui tuli siia film. Praegu tulin ma just Soome esitlustelt, nii et esimene osa on nüüd soome keeles ilmunud ja kõik kolm osa on lõpetamisel Saksamaal," rääkis Leelo Tungal.

"Kõik ostavad ja kõik loevad, kuna see on meie aeg. See on meie põlvkonna aeg. Me oleme kõik seda läbi elanud. Leelol võeti ema ära. Minul, kui olin kolmeaastane, võeti vanaema, kes oli läti luuletaja," rääkis kirjanik ja endine diplomaat Anna Žigure.

Preemia määratakse viimasel kolmel aastal ilmunud väljapaistva kirjandusteose eest, mis on kirjutatud eesti, läti või leedu keeles ning on teistesse keeltesse ka tõlgitud.

See on oluline rahvusvaheline auhind, märkis Läti seimi esimees Inara Murniece.

Balti Assamblee kunstipreemia pälvis Normunds Šne Lätist ja teadusauhinna sai Juras Banys Leedust.