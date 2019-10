Eesti ilukirjandus jõuab Turu raamatumessil Soome lugejateni

Indrek Hargla "Gotlandi kuradi" soomekeelne tõlge jätkab ka Soomes populaarseks saanud Melchiori-raamatute sarja. Eeva Pargi romaan "Lõks lõpmatuses", mis on saksa ja norra keeles juba mõnda aega tagasi ilmunud, jõuab lõpuks nüüd ka soome keelde. Leelo Tungla "Seltsimees laps" on samuti väga oodatud, sest film äratas tähelepanu ka soomlaste seas. Lastekirjanik Kairi Loogil ilmub tõlge soome keelde juba teist aastat järjest – sel aastal näeb soomekeelsena ilmavalgust "Piia Präänik kolib sisse".

Eesti kirjandusklassikutest on esindatud A. H. Tammsaare. Juhani Salokanneli tõlkes ilmub esmakordselt soome keeles Tammsaare päevikuromaan "Armastasin sakslast". Kõige värskema kirjanduseni jõutakse aga Eesti Instituudi Soome esinduse antoloogiasarja "Nippernaati" neljanda osa kaudu, milles viiakse Soome lugejad ja loodetavasti ka kirjastajad kokku kõigest kümne uue või vähem tuntud kirjanikuga. Antoloogiasarja eelmised numbrid on aidanud kaasa mitmete uute tõlkelepingute sõlmimisele.

Eelmisel aastal oli messi keskpunktis peakülaline Eesti, see aasta on fookuses aga teatri ja kirjanduse suhted. Seega osaleb Drakadeemia asutaja ja näitekirjanik Siret Campbell paneelvestlusel, millel räägitakse näidendite ekspordist ja teatri jaoks tõlkimise eripärast.

Samal ajal raamatumessiga on Eesti nähtav ka Turu kunstimuuseumis, kus messinädalal avatakse Holger Looduse näitus "Journey to the End of the World".