Salme kultuurikeskus ehitatakse Linnateatri jaoks ümber

Et Tallinna Linnateatri kvartalis algavad põhjaliku ümberehitused, kolib teater järgmisel sügisel ajutisele pinnale Salme kultuurikeskusse. Teatri jaoks tehtavad ehitustööd lähevad maksma üle kolme ja poole miljoni euro.

Tööde esimeses etapis asendatakse katusekate, rekonstrueeritakse tervikuna kolmas korrus, kuhu rajatakse kaks black box tüüpi teatrisaali, täiendatakse suure saali tehnikat ning rajatakse näitlejatele ja tugipersonalile vajalikud ruumid. Lisaks rekonstrueeritakse trepikojad.

Teises etapis rekonstrueeritakse järgmisel sügisel kultuurikeskuse keldrikorrusel paiknevad kohvikuruumid.

Remondi ajal toimuvad huviringide tegevused asenduspindadel ja kultuurikeskuse nendel pindadel, mis jäävad ehitusest puutumata.

Kultuurikeskuse ruumid rekonstrueerib Nordlin Ehitus OÜ, tööde lõpptähtaeg 10. august 2020.

Tööde kogumaksumus koos lavatehnika ja mööbli soetamisega on 3,6 miljonit eurot.

Põhja-Tallinna vanema Peeter Järvelaidi sõnul algavad rekonstrueerimistööd ei ole seotud ainult linnateatriga, küll aga saab Salme kultuurikeskus seoses sellega täiendavaid investeeringuid.

"Linnaosale on väga oluline, et need investeeringud võimaldavad meil anda paremaid kultuurivõimalusi Põhja-Tallinna linnaosa kogukondadele, samuti Salmes tegutsevatele kollektiividele ning siin toimuvate ürituste tingimusi oluliselt parandada," ütles Järvelaid.