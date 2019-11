ETV2 teemaõhtu on pühendatud Ervin Abelile

Kell 19.30 "Siin me oleme" (1978)

Muusikaline mängufilm Juhan Smuuli monoloogi "Suvitajad" ainetel. Rahuliku talu ette Muhumaal põrutab ühel päeval sapakas, kust pudeneb välja üks lärmakas perekond Tallinnast, kes on otsustanud veeta oma suvepuhkuse kaunis looduses.

Eestlastele armsas kultusfilmis mängivad Karl Kalkun, Eva Malmsten, Kadri Jäätma, Lia Laats, Ervin Abel, Sulev Nõmmik, Väino Puura, Lauri Nebel jt. Stsenaristid Sulev Nõmmik ja Enn Vetemaa, režissöör Sulev Nõmmik, operaator Enn Putnik, helilooja Ülo Vinter.

Kell 20.40 "Estraaditähestik. Ervin Abel" (1976)

Ülevaade Ervin Abeli mängitud rollidest estraadistseenides ja filmides. Vestlus Abeli tütre Kerstiga ja näitleja endaga. Autor Enn Eesmaa, režissöör Toomas Lasmann.

Kell 21.35 "Mehed ei nuta" (1968)

Ülipopulaarne ja palju tsiteeritud seikluskomöödia unetutest meestest, kes tõelise sanatooriumi asemel viiakse ravile üksikule asustamata saarele. Mehed hakkavad tegutsema, et saarelt pääseda. Varsti selgub, et see on rohkem nagu poolsaare moodi saar.

Stsenaristid Enn Vetemaa ja Sulev Nõmmik, režissöör Sulev Nõmmik, operaator Kaljo Jõekalda, helilooja Ülo Vinter. Osades Ants Lauter, Ervin Abel, Kalju Karask, Lia Laats, Voldemar Kuslap, Endel Pärn, Leo Normet jt.

Kell 22.55 "Ervin" (1994)

Vaade Ervin Abeli loometeele. Saatejuht Margus Abel, toimetaja-režissöör Vahur Kersna.

Kell 23.40 "Noor pensionär" (1972)

Ühel ilusal päeval peab täiesti noor ja elujõuline mees jätma oma ameti ning siirduma vanaduspensionile. Endine balletiartist on korraga pensionär, kes hakkab otsima uut kohta elus. Ta katsetab mitme ametiga, kuni saatus viib ta kokku üpris üleannetu noore neiuga, kellele lendurist ema juba ammu koduõpetajat otsib. Algavad sündmusterohked seiklused, mis viivad peategelase koomilistesse situatsioonidesse.

Osades Ervin Abel, Lia Laats, Helmut Vaag, Leida Rammo, Marika Samussenko jt. Stsenarist-režissöör-lavastaja Sulev Nõmmik, operaator-lavastaja Harry Rehe, kunstnik Silvia Mere, helilooja Ülo Vinter.