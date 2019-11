Iloni Imedemaal saab näha haruldasi vanu mänguasju

Mänguasjade kollektsionäär Heli Mänd, kelle kogus on kokku üle 8000 eseme, avas Haapsalus Iloni Imedemaal oma sajanda näituse. Väljapanekul saab näha valikut mänguasjadest, mida lapsed möödunud sajandil jõuluvanalt või näärivanalt kingiks said.

Lelude hulgas, mida laps kingikotist leida võis, olid nukud, mänguautod, kaisukarud, konstruktorid ja palju muud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näituse autor Heli Mänd ütles, et enne plastmassi võidukäiku meisterdasid paljud pered mänguasju ise.

"Heal juhul oli see selline glasuurportselanist nuku pea, mis laadalt osteti ja ema õmbles sinna keha külge ja riided selga ja poisi jaoks isa või vanaisa meisterdas kiikhobu või võib-olla sada aastat tagasi juba ka auto," rääkis ta.

Iloni Imedemaa plaanib koos näitusega spetsiaalset muuseumitundi, kus saab ise meisterdada.

"Selle programmi raames on siis lastel võimalik võrrelda tänapäeva mänguasju ja kingitusi ja siis vaadata, et mis siis nende emad ja vanaemad kingituseks said, kas siis jõuluvanalt või näärivanalt ja lisaks sellele me muidugi ka ise meisterdame mänguasja," selgitas Iloni Imedemaa juhataja Anne Suislep.

Männi sõnul on mänguasjade säilitamine üsna keeruline. "Nad peavad olema kuivas ja suhteliselt ühesuguses temperatuuris. Tegelikult plastmass on üsna tundlik materjal, plastmass hakkab pragunema ja tükke küljest viskama. Selles suhtes vanad plekist autod säilivad paremini, kui nad on soojas ja kuivas. Nukkudega ka, et võib-olla isegi vanemad, kui nad on korralikult pakendatud, on paremini säilivad kui mõned kaasaegsed asjad."

Näitus "Möödunud sajandi laste jõulukingid" jääb Iloni imedemaal avatuks 8. detsembrini.