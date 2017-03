Jüri raamatukogus näeb Wiiraltit enne "Põrgut"

See on suhteliselt vähe tuntud tõik, kuid enne "Põrgut" jõudis kunstnik Eduard Wiiralt panna piltidesse Piibli. Peale naasmist õppereisilt Dresdenist võttis ta ette Eesti usuteaduse rajaja, tollase Jüri pastori Eduard Tennmanni "Usuõpetuse lugemiku" illustreerimise, teatab Rae kultuurikeskus.

"Minu jaoks oli see väga meeldiv üllatus, et Eesti usuteaduse rajaja on olnud Jüri kirikus õpetaja ning Wiiralt on illustreerinud tema raamatu," ütles näituse idee autor, Rae kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru.

Kunstiteadlane Mai Levin lisas, et Eestis ei leidu õieti teist kunstnikku, kes oleks tegelenud piibliteemadega nii palju. Levin ise on koostanud koos Enn Jaanisooga Tennmanni ning Wiiralti ühistööst eraldi kolmekeelse raamatu.

Levin: "Wiiralt tegeles nendega pärast Dresdenit, aastatel 1923-25. Sel ajal illustreeris ta üldse väga palju, kujundas luulekogusid ning raamatuid. Tennmanni raamatuga tegeles ta eriti palju ja mitte ainult Piibli ainetel, vaid tegi ka tema moraliseerivatele juttudele olustikupilte."

Jüri pastor Tanel Ots tõi välja, et Wiiralt kujutas sel loomeperioodil teemasid, mis on rahvusvahelised ja üle kogu maailma mõistetavad.

"Kui Jüris tõlgiti esimene Piibel, hakkasid ka eestlasi samad lood mõjutama mis lääneeurooplasi ja Wiiraltigi piibligravüürid on Jüriga seotud."

Mai Levin lisas, et teema oli Wiiraltile tuttav uskliku isa kaudu, kuid tema lähenemine teemale on mõnevõrra ebatavaline, samas kindlasti isikupärane.

"Neist moodustub omaette tööde ansambel. Tema varasemas loomingus on neil küllaltki silmapaistev koht. Need olid suurem osa tema Pallase diplomitööst aastal 1924. Ainestik köitis teda nii, et ta tegi selle kõrvalt vabagraafilisi töid piibliteemadel. "Susanna" ja "Nägemus" näiteks."

Siiski on piiblitemaatika jäänud laiema publiku jaoks Wiiralti loomingus suhtelisel tagaplaanile. Tennmanni "Usuõpetuse lugemiku" andis välja kirjastus Loodus, mille arhiivist jõudsid Wiiralti originaalid kirjandusmuuseumi kogudesse.

Näitus "Enne põrgut" jääb Jüri raamatukogus avatuks kuni mai alguseni. Siis liigub näitus edasi teistesse Rae valla kultuurisõlmpunktidesse.